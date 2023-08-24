В стране и мире Путин назвал действия Запада колониализмом в новой упаковке Страны «золотого миллиарда» пытаются сохранить однополярный мир, сказал глава государства. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин назвал внешнюю политику западных стран колониализмом в новой упаковке. «По сути этот тот же колониализм, только в новой упаковке, не так уже хорошо выглядящей», - сказал он на заседании лидеров «пятерки» в формате БРИКС плюс. Страны «золотого миллиарда» пытаются подменить систему международного права собственным порядком, основанном на правилах, меняющихся в угоду текущей политической коньюнктуре. Экспертное мнение и аналитика