Путин назвал действия Запада колониализмом в новой упаковке
Страны «золотого миллиарда» пытаются сохранить однополярный мир, сказал глава государства.
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Президент России Владимир Путин назвал внешнюю политику западных стран колониализмом в новой упаковке.
«По сути этот тот же колониализм, только в новой упаковке, не так уже хорошо выглядящей», - сказал он на заседании лидеров «пятерки» в формате БРИКС плюс.
Страны «золотого миллиарда» пытаются подменить систему международного права собственным порядком, основанном на правилах, меняющихся в угоду текущей политической коньюнктуре.