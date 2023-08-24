МО РФ: МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским «Посейдоном»
Минобороны России сообщило о действиях норвежского самолета «Посейдон», который приблизился к границе РФ над Баренцевым морем.
Воздушная цель над акваторией Баренцева моря была замечена российскими средствами контроля воздушного пространства сегодня. Для того, чтобы опознать ее и не допустить нарушения границы России, в воздух был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных сил Северного флота по ПВО.
Цель удалось идентицифировать, как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» норвежских ВВС.
«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Российский самолет двигался над нейтральными водами, не пересекая воздушные трассы и не допуская опасного сближения с иностранным воздушным судном.
Ранее сообщалось, что над Черным морем был зафиксирован полет беспилотников Reaper и Bayraktar.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.