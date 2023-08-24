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МО РФ: МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским «Посейдоном»

11:50 24.08.2023
Сообщается, что норвежский патрульный самолет был замечен над акваторией Баренцева моря.
МО РФ: МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским «Посейдоном»
© Фото: Нина Падалко, РИА Новости
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Минобороны России сообщило о действиях норвежского самолета «Посейдон», который приблизился к границе РФ над Баренцевым морем.  

Воздушная цель над акваторией Баренцева моря была замечена российскими средствами контроля воздушного пространства сегодня. Для того, чтобы опознать ее и не допустить нарушения границы России, в воздух был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных сил Северного флота по ПВО. 

Цель удалось идентицифировать, как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» норвежских ВВС. 

«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», - говорится в сообщении. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Российский самолет двигался над нейтральными водами, не пересекая воздушные трассы и не допуская опасного сближения с иностранным воздушным судном. 

Ранее сообщалось, что над Черным морем был зафиксирован полет беспилотников Reaper и Bayraktar.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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