ВС РФ пресекли попытки ВСУ вернуть позиции в районе Серебрянского лесничества

За сутки группировка войск «Центр» отразила семь украинских атак на Краснолиманском направлении.

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Группировка войск «Центр» пресекла попытки противника вернуть позиции в районе Серебрянского лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В районе Серебрянского лесничества штурмовые группы 67-й, 42-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ с целью восстановления утраченных позиций предприняли пять попыток атак», - сказал он.

Также Савчук рассказал о двух безуспешных попытках атаки на наши позиции в районе Торского выступа. В результате стрелкового боя при поддержке огня артиллерии украинские боевики отступили с потерями.

Начальник пресс-центра рассказал о потерях украинской стороны на Краснолиманском направлении в личном составе и военной технике. Суточные потери противника в живой силе превысили 40 человек. Также неприятель лишился БМП и бронированной машины.

О потерях ВСУ рассказывают и пленные украинские военные. Один из них сообщил, что в его батальоне из трех рот осталось только одна - в которой он проходил службу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.