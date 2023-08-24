Пленный украинец рассказал, что в его батальоне из трех рот осталась только одна

Мужчина был мобилизован, несмотря на болезнь и отсутствие срочной службы.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Игорь Селезнев рассказал, что за время нахождения на передовой в его батальоне из трех рот осталось только одна и та, в которой он проходил службу, а остальные были уничтожены военнослужащими ВС РФ. Видеозапись беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

«За месяц русские уничтожили две роты. Осталась пятая рота, наша. И то я не уверен, что после штурма наших окопов все целы», - признался он.

Игоря насильно мобилизовали, несмотря на хроническую болезнь и отсутствие срочной службы. Обучение проходил в Одесской и Николаевской областях, однако времени на основательную подготовку не хватило, мужчина не приобрел навыков, необходимых в бою. Кроме того, отправив на передовую, будущего бойца даже не обеспечили оружием.

«Автомата мне не дали, говорили что в наличии нет оружия. У троих не было оружия, у меня и еще у двоих», - добавил он.

На передовой снабжение было слабое, условия проживания и обеспечения быта оставляли желать лучшего.

«Оружия у меня не было, питались хреново. Жили в подвалах, сырость на полу, кушали одну тушенку, воду привозили редко. Ужасное отношение к людям», - отметил пленный.

Игорь был взят в плен в ходе наступательных действий российских штурмовых подразделений. Украинец понял, что российские военнослужащие гораздо лучше подготовлены, действуют слаженно и профессионально, поэтому сопротивляться им бессмысленно.

На днях другой пленный украинец заявил, что ВС РФ «намного круче» ВСУ. Он отметил высокий профессионализм и хорошее оснащение Российской армии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.