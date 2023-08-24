Работу лагеря в Бурятии, где отравились дети, приостановили
Симптомы отравления выявлены у 26 воспитанников оздоровительного лагеря и двух его сотрудников.
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Работа детского оздоровительного лагеря «Байкальский бор» в Бурятии приостановлена. Такое решение приняли в республиканском Управлении Роспотребнадзора после массового отравления воспитанников и вожатых кишечной инфекцией.
«В настоящее время деятельность детского санаторно-оздоровительного лагеря "Байкальский бор" приостановлена, осуществляется вывоз детей из учреждения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
К этому часу симптомы острой инфекции выявлены у 28 человек, включая двух сотрудников лагеря, пишет RT. На месте производятся все необходимые проверочные мероприятия, эксперты отобрали 169 лабораторных проб.