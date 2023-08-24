В стране и мире Пограничники приземлили украинский дрон-разведчик в Курской области Ян Брацкий Для нейтрализации украинского беспилотника пограничники использовали антидроновое ружье. © Фото: gubernator_46, Telegram Читайте нас на: Украинский разведывательный беспилотник попал в руки российских пограничников. Об очередном трофее в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Благодарю пограничников и бойцов Минобороны за защиту рубежей Родины!» - написал Старовойт. Посадить беспилотник в целости и сохранности удалось при помощи специального антидронового ружья. Инцидент произошел в Рыльском районе. Ранее стало известно о передаче бойцам в зоне спецоперации улучшенных антидроновых ружей. Новейшие подавители позволяют использовать их на расстоянии до километра, когда БПЛА еще вне поля зрения. Антенны пеленгатора и подавителя имеют одинаковые углы действия, что позволяет подавлять дрон в той точке, где его засекли. Экспертное мнение и аналитика