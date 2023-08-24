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Пограничники приземлили украинский дрон-разведчик в Курской области

Ян Брацкий
10:03 24.08.2023
Для нейтрализации украинского беспилотника пограничники использовали антидроновое ружье.
Пограничники приземлили украинский дрон-разведчик в Курской области
© Фото: gubernator_46, Telegram
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Украинский разведывательный беспилотник попал в руки российских пограничников. Об очередном трофее в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Благодарю пограничников и бойцов Минобороны за защиту рубежей Родины!» - написал Старовойт.

Посадить беспилотник в целости и сохранности удалось при помощи специального антидронового ружья. Инцидент произошел в Рыльском районе.

Ранее стало известно о передаче бойцам в зоне спецоперации улучшенных антидроновых ружей. Новейшие подавители позволяют использовать их на расстоянии до километра, когда БПЛА еще вне поля зрения. Антенны пеленгатора и подавителя имеют одинаковые углы действия, что позволяет подавлять дрон в той точке, где его засекли.

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