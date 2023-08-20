В зону СВО переданы антидроновые ружья, способные за километр обнаружить БПЛА

Одинаковые углы действия у антенны пеленгатора и подавителя позволяют подавлять дрон ровно в той точке, где его засекли. Антенна обнаружителя отсоединяется и может быть использована вторым оператором.

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Бойцам в зону проведения СВО уже переданы улучшенные антидроновые ружья. Они имеют встроенный подавитель ЛПД-820. Данная система обнаруживает и подавляет дрон на дальности до одного километра. Об этом рассказал гендиректор АО «Лаборатория противодействия промышленному шпионажу» Денис Осломенко.

Глава компании поделился с ТАСС, что новая система позволяет обнаружить беспилотник на дальности до одного километра, когда он еще вне поля зрения российских бойцов, и сразу включить режим подавления.

«Система ЛПД-820 - это система обнаружения и подавления. Проблема любого антидронового ружья в том, что оно работает по дрону тогда, когда мы его видим, это около 200-300 метров. Но если мы дрон видим, значит, что он уже по нам скорректировал огонь или вот-вот сбросит боеприпас», - сообщает агентство.

Денис Осломенко добавил, что благодаря этой системе «мы на километр прикрываем подлет дрона». Новые ружья в большом дефиците в зоне проведения спецоперации.

Он пояснил, что у антенны пеленгатора и подавителя одинаковые углы действия. Это позволяет подавлять дрон ровно в той точке, где его засекли. Говоря про принцип действия, Осломенко сказал, что антенна обнаружителя отсоединяется и может быть использована вторым оператором.

Система ЛПД-820 работает в диапазонах от 2,4 ГГц до 5,8 ГГц и обладает возможностью подавления беспилотников на частотах 1,6 ГГц, 2,4 ГГц и 5,8 ГГц.

Ранее мы рассказывали, что на полях МВТФ «Армия» представили дроны «Ветер» и Х-89, способные преодолевать действие радиоэлектронной борьбы. Разработчик АО «Котлин-Новатор» показало 1,5-килограммовый беспилотник «Ветер» и 15-килограммовый Х-89, способный на дальности до 20 километров нести полезную нагрузку до 12 килограммов.

Эти дроны могут работать в условиях действия РЭБ и оснащены многозащищенными каналами связи, обладают организованными алгоритмами по автономной навигации с использованием методов технического зрения и искусственного интеллекта.