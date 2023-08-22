Пленный украинец заявил, что ВС РФ «намного круче» ВСУ

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Взятый в плен российскими бойцами украинец Руслан Кисщук был мобилизован после того, как пришел в военкомат за справкой для работы.

«Отправили на позицию, которая называлась Сен-Тропе. Заходили вечером, куда идем, не знали. Там было трое 200-х. Все что успели сделать, достать 200-х, чтобы не спать с ними в окопах. Потом стемнело, не показали откуда наступает противник», - сказал он.

Кисщук отметил, что российские бойцы приступили к штурму рано утром. ВС РФ действовали профессионально и слаженно. Отступая, украинцы по рации просили поддержки, но ни подкреплений, ни артпомощи не было. Русские окружили украинский отряд и велели сдаться. Преимуществом российской стороны Сергей также назвал хорошее оснащение.

«Дали воды попить, дали покурить. Они были круче нас, действовали слаженно, заходили с одного фланга, грамотно. Нас было больше человек на позиции, но они перевес аннигилировали за счет того, что позиция была сделана под углом, не было места откуда можно отстреливаться», - добавил он.

Другой пленный рассказал, как отступая, его бросили свои же. Будучи раненым, мужчина несколько дней пролежал в окопе, пока его не заметили русские бойцы и не оказали ему медицинскую помощь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.