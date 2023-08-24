Адвокат Трампа Джулиани отпущен под залог по делу о вмешательстве в выборы

Джулиани прошел стандартную процедуру: у него сняли отпечатки пальцев и сфотографировали.

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Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани явился в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) в рамках расследования дела о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году, сообщает CNN. Представители Джулиани договорились о залоге для него в размере $150 тыс. Сам Трамп заплатит $200 тыс. залога.

Джулиани предъявлены обвинения по 13 пунктам. «Сдавшись властям», Джулиани прошел стандартную процедуру: у него сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. Формальный арест и освобождение заняли меньше часа.

В общей сложности 19 обвиняемым по этому делу предъявлены обвинения в попытках отменить результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии.

Несколько обвиняемых, в том числе бывший президент Дональд Трамп, еще не побывали в тюрьме по этому делу. У них есть время до пятницы.

Джулиани заявил, что окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис «войдет в американскую историю как совершившая одну из самых жестоких атак на американскую конституцию, когда-либо существовавшую, когда это дело будет прекращено».

Трампа обвиняют в том, что он являлся главой «преступного предприятия», которое было частью преступного заговора с целью отменить его поражение на выборах.