Адвокат Трампа Джулиани отпущен под залог по делу о вмешательстве в выборы
Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани явился в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) в рамках расследования дела о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году, сообщает CNN. Представители Джулиани договорились о залоге для него в размере $150 тыс. Сам Трамп заплатит $200 тыс. залога.
Джулиани предъявлены обвинения по 13 пунктам. «Сдавшись властям», Джулиани прошел стандартную процедуру: у него сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. Формальный арест и освобождение заняли меньше часа.
В общей сложности 19 обвиняемым по этому делу предъявлены обвинения в попытках отменить результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии.
Несколько обвиняемых, в том числе бывший президент Дональд Трамп, еще не побывали в тюрьме по этому делу. У них есть время до пятницы.
Джулиани заявил, что окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис «войдет в американскую историю как совершившая одну из самых жестоких атак на американскую конституцию, когда-либо существовавшую, когда это дело будет прекращено».
Трампа обвиняют в том, что он являлся главой «преступного предприятия», которое было частью преступного заговора с целью отменить его поражение на выборах.