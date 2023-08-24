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Польские флаги и боеприпасы: как выглядят захваченные позиции под Купянском

03:00 24.08.2023
Все опорные пункты, блиндажи, доты, дороги и подступы к ним были заминированы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие штурмовых подразделений российской группировки войск «Запад» показали позиции украинских боевиков, которые захватили в ходе наступления Купянском направлении специальной операции. Каждый опорный пункт, блиндаж и дот были заминированы, дороги и подступы к ним тоже. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Прорываться приходилось под плотным огнем танков и артиллерии. Боевики зачастую били по своим, так как сеть укрытий построена очень плотно. Штурм шел несколько суток. Российские военные отбросили врага, освободив территории к выгодным рубежам. На позициях находят много иностранного оружия, а также встречаются католические кресты и флаги Польши.

В небе летают десятки украинских беспилотников. Одни курсируют в поисках целей для сброса боевого подвеса, другие – корректируют огонь, третьи – летят на перезарядку. Двигаться приходится быстро, но аккуратно. Много где лежат неразорвавшиеся снаряды.

Российские военные говорят, чтобы сдержать наступление бойцов ВС РФ, боевики открывали огонь даже по протянутым рядом промышленным коммуникациям. Штурмовики Западного военного округа действуют на наиболее сложных участках и идут вперед.

«Враг боится ближних боев. В ближних боях они слабые соперники», - отмечают российские военные.

Напомним, вчера в Минобороны России сообщили об улучшении тактического положения на Купянском направлении. Также были отражены четыре атаки боевиков в районах Синьковки, Новоегоровки и Новоселовского.

Суточные потери противника в живой силе составили до 170 человек. Уничтожены танк, пять боевых бронированных машин, три пикапа, американская гаубица М777 и советская Д-20.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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