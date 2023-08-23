Дрон ВСУ сбросил две гранаты на санаторий в Белгородской области

В результате террористической атаки националистов никто не пострадал, здание санатория получило повреждения.

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Украинские националисты сбросили с беспилотника две гранаты на территорию санатория в селе Лавы Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Выбиты четыре окна и посечен фасад здания. На месте работают оперативные службы», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Накануне он сообщил об обстреле боевиками Зеленского села Поповка в Краснояружском районе области. В одном из частных домов оказались выбиты стекла, фасад и забор посечены осколками, пострадавших нет.