Дрон ВСУ сбросил две гранаты на санаторий в Белгородской области
В результате террористической атаки националистов никто не пострадал, здание санатория получило повреждения.
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Украинские националисты сбросили с беспилотника две гранаты на территорию санатория в селе Лавы Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Выбиты четыре окна и посечен фасад здания. На месте работают оперативные службы», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Накануне он сообщил об обстреле боевиками Зеленского села Поповка в Краснояружском районе области. В одном из частных домов оказались выбиты стекла, фасад и забор посечены осколками, пострадавших нет.