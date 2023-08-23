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Синоптик Макарова рассказала о погоде в Москве в последнюю неделю лета

Ян Брацкий
08:59 23.08.2023
Неустойчивый характер погоды в Москве и Московской области определяет малоподвижный циклон.
Синоптик Макарова рассказала о погоде в Москве в последнюю неделю лета
© Фото: Баранов Владимир, Globallook Press
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Последняя неделя лета для жителей столичного региона будет относительно прохладной. Об этом «Звезде» рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Особенно приближение осени будет ощущаться по ночам, когда столбики термометров начнут опускаться до 6 градусов тепла. Добавят пессимизма кратковременные дожди.

«Ночные температуры будут находиться в пределах от 6 до 13 градусов. Москва будет ближе к верхнему пределу, скажется влияние города. Дневные температуры от 16 до 20 в Москве и от 15 до 21 по области. При этом, погода неустойчивая, пройдут кратковременные дожди и ночью и днем. Мы будем находиться под влиянием большого малоподвижного циклона. Он поставляет нам прохладный воздух с северо-запада», - рассказала Макарова.

В подобном похолодании нет ничего особенного, уточнила синоптик. Это сезонные процессы, которые вскоре могут смениться.

«У нас существенно сократился световой день, солнце уже низко над горизонтом, плюс заток воздуха из северных широт. Это совпадает с сезонным понижением температуры. С 1 сентября, надеюсь, будет потеплее. Есть надежда, что большой циклон сдвинется с места. У нас в конце недели ветер поменяет направление на юго-западное и в атмосфере может многое поменяться. Есть надежда на бабье лето в сентябре», - отметила синоптик.

В это время на юге России установилась аномальная жара. Воздух раскалился до 33-39 градусов. Особенно жарко в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Ставропольском крае и Калмыкии.

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