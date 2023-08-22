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Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

Елизавета Кондрикова
16:29 22.08.2023
Речь идет о селе Поповка Краснояружского района, пострадавших нет.
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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В Краснояружском районе Белгородской области под обстрел украинских боевиков попало село Поповка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавших в результате обстрела нет. Были выбиты окна в одном частном домовладении, посечены фасад здания и забор и повреждена линия газоснабжения.

Сообщается, что на месте атаки уже работают оперативные и аварийные службы.

Ранее, 13 августа, в Белгороде произошел мощный взрыв в многоквартирном доме. Одной из причин взрыва называют атаку беспилотника. В результате были выбиты стекла в пяти квартирах и повреждены 16 машин.

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