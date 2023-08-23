Экономист Митрахович назвал последствия дорогого газа для экономики ЕС
Европа вновь столкнулась с проблемой подорожания газа. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Сейчас биржевые цены вплотную приблизились к рекордным для 2023 года показателям.
Кризис охватил несколько ведущих отраслей европейской промышленности. Среди них металлургическое и химическое производства, а также машиностроение. В долгосрочной перспективе это бьет по конкурентоспособности экономики ЕС.
«Если они захотят "реанимировать" отрасли, то поставки газа придется наращивать. Соответственно, ценовые показатели снова пойдут вверх. Но если в Европе скажут, что они живут в мире, где им не нужна химическая и металлургическая промышленности, то газа потребуется, конечно, меньше», - сказал Митрахович в интервью «360».
Ранее заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников заявил о запросе со стороны африканских стран на поставки российского сжиженного газа. Сейчас Россия стремится занять данную нишу энергетического рынка.