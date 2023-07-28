Замглавы Минэнерго рассказал о скором росте поставок российского СПГ в Африку

Россия прилагает усилия, чтобы занять достойную нишу этого рынка, сказал Мочальников.

© Фото: John Macdougall, dpa, GlobalLookPress

В африканских странах есть запрос на поставку российского сжиженного газа (СПГ), сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в интервью Российскому обществу «Знание», сообщает РИА Новости. Замглавы Минэнерго ожидает, что в скором будущем экспорт СПГ в этот регион вырастет.

Россия прилагает усилия, чтобы занять достойную нишу этого рынка, сказал Мочальников. В том числе у российских энергетиков есть предложения для африканских коллег.

«Мы надеемся, в скором будущем мы отфиксируем рост поставок СПГ на Африканский континент», - сказал Мочальников.

Замглавы Минэнерго назвал перспективными направлениями сотрудничества между Россией и Африкой атомную энергетику, поставки энергоресурсов, в том числе топлива, использование российских технологий для добычи и разведки полезных ископаемых, в том числе на шельфе.

В первый день саммита Россия - Африка, который проходит в Петербурге, его участники обсуждали экспорт российского зерна, сотрудничество в нефтегазовой добыче, сельскохозяйственном секторе, добыче полезных ископаемых, в транспортной сфере, энергетике, а также в культурной и образовательной сферах.