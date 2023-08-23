В стране и мире В Суэцком канале столкнулись два танкера Сергей Лебедев Один из кораблей занимается перевозкой сжиженного газа. © Фото: Michael Dietrich imageBROKER.com Globallookpress Читайте нас на: В Суэцком канале столкнулись танкеры BW Lesmes, перевозящий сжиженный газ под флагом Сингапура, и Burri, который ходит под флагом Каймановых островов. Данные мониторинга опубликованы сервисом отслеживания движения судов MarineTraffic. На данный момент танкеры отбуксированы. Сейчас суда находятся недалеко друг от друга в южной части Суэцкого канала. Напомним, недавно в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа село на мель научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов». На борту находился 91 человек. Корабль вышел из Архангельска 4 июля для обеспечения северного завоза. Отмечается, что судно могло сесть на мель, которая не обозначена на картах. Экспертное мнение и аналитика