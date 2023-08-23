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В Суэцком канале столкнулись два танкера

Сергей Лебедев
05:19 23.08.2023
Один из кораблей занимается перевозкой сжиженного газа.
В Суэцком канале столкнулись два танкера
© Фото: Michael Dietrich imageBROKER.com Globallookpress
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В Суэцком канале столкнулись танкеры BW Lesmes, перевозящий сжиженный газ под флагом Сингапура, и Burri, который ходит под флагом Каймановых островов. Данные мониторинга опубликованы сервисом отслеживания движения судов MarineTraffic.

На данный момент танкеры отбуксированы. Сейчас суда находятся недалеко друг от друга в южной части Суэцкого канала.

Напомним, недавно в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа село на мель научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов». На борту находился 91 человек.

Корабль вышел из Архангельска 4 июля для обеспечения северного завоза. Отмечается, что судно могло сесть на мель, которая не обозначена на картах.

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