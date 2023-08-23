Собянин: беспилотник попал в строящееся здание в Москва-Сити

Еще один БПЛА сбили в Можайском районе.

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Этой ночью в Можайском районе Московской области средствами противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. Второй беспилотник, по словам мэра, попал в строящееся здание в Москва-Сити.

В результате атаки никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. О повреждениях пока не сообщается.

Накануне ночью Киев также предпринял очередную попытку террористической атаки. В Московской и Брянской областях уничтожили 4 БПЛА.

Два беспилотника подавили комплексами РЭБ. Оставшиеся же сбили средствами противовоздушной обороны.