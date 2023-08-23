Собянин: беспилотник попал в строящееся здание в Москва-Сити
Еще один БПЛА сбили в Можайском районе.
© Фото: Edgar Breshchanov Global Look Press
Этой ночью в Можайском районе Московской области средствами противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. Второй беспилотник, по словам мэра, попал в строящееся здание в Москва-Сити.
В результате атаки никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. О повреждениях пока не сообщается.
Накануне ночью Киев также предпринял очередную попытку террористической атаки. В Московской и Брянской областях уничтожили 4 БПЛА.
Два беспилотника подавили комплексами РЭБ. Оставшиеся же сбили средствами противовоздушной обороны.