«Прогресс МС-22» отстыковался от МКС и утонет в Тихом океане

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Грузовой корабль «Прогресс МС-22» покинул Международную космическую станцию, проработав на ней более шести месяцев, сообщает «Роскосмос». Транспортник отстыковался от служебного модуля «Звезда» российского сегмента станции в 2:50 по московскому времени. Это позволит причалить к МКС следующему кораблю, который уже готовится к старту на космодроме Байконур.

Покинувший станцию «Прогресс МС-22» был запущен 9 февраля и доставил туда больше 2,5 т грузов. Его двигатели девять раз корректировали орбиту станции. В 5:58 по московскому времени корабль начнет торможение, потом сойдет с орбиты и практически полностью сгорит в плотных слоях атмосферы. Несгораемые части грузовика упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Старт нового транспортного грузового корабля «Прогресс МС-24» должен состояться 23 августа. Ракета-носитель «Союз-2.1а» установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур в воскресенье, 20 августа. Транспортник должен доставить на МКС 2495 кг грузов, в том числе 500 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1535 кг ресурсного оборудования и инструментов, медсредств, продуктов, одежды, материалов для научных экспериментов и т.п.

Сейчас на станции работают россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, а также астронавты NASA Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Ранее Прокопьев и Петелин за 6 часов 35 минут работы в открытом космосе переместили переносное рабочее место с модуля «Рассвет» на «Науку».