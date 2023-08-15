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Экипажи Ка-52 управляемыми боеприпасами уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ

Вероника Волосунова
07:31 15.08.2023
«Аллигаторы» выполняют задачи по уничтожению опорных пунктов, техники и живой силы противника.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Экипажи ударных Ка-52 ВКС РФ управляемыми боеприпасами уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации. Кадры предоставили в Минобороны РФ.

«В зоне СВО выполняем задачи по уничтожению противника - как живой силы, так и различной техники. Полеты мы выполняем группой с прикрытием. Также с обстрелом тепловых целей дабы исключить попадание в нас. Здесь полет проходит на предельно-малой высоте с огибанием рельефа. Мы взаимодействуем в парах. Мы изначально перед вылетом все обговариваем - что, где и как у нас полет будет проходит », - рассказал командир вертолета Ка-52.

В ведомстве добавили, что армейская авиация продолжает сопровождать колонны, уничтожать бронетехнику, доставлять десант, военные грузы и оказывать авиационную поддержку подразделениям.

Ранее расчеты «Градов» выполнили «огневое прочесывание» позиций врага на Краснолиманском направлении. Когда неизвестны точные координаты целей противника, применяется накрытие района его местоположения реактивной артиллерией.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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