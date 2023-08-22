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МО РФ: в Московской и Брянской областях уничтожили 4 украинских беспилотника

03:58 22.08.2023
Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки.
МО РФ: в Московской и Брянской областях уничтожили 4 украинских беспилотника
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В ночь на вторник киевский режим предпринял попытку террористической атаки беспилотниками. Два БПЛА потерпели крушение в Брянской области, сообщили в Министерстве обороны России. Их обнаружили средствами противовоздушной обороны и подавили комплексами радиоэлектронной борьбы.

Еще два дрона обнаружили и уничтожили средства противовоздушной обороны в Подмосковье. Из-за атаки в обеих областях никто не пострадал.

Напомним, ранее о беспилотниках сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, один БПЛА сбили в районе поселка Часцы.

Еще один дрон потерпел крушение в Красногорском районе.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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