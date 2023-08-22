МО РФ: в Московской и Брянской областях уничтожили 4 украинских беспилотника
Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
В ночь на вторник киевский режим предпринял попытку террористической атаки беспилотниками. Два БПЛА потерпели крушение в Брянской области, сообщили в Министерстве обороны России. Их обнаружили средствами противовоздушной обороны и подавили комплексами радиоэлектронной борьбы.
Еще два дрона обнаружили и уничтожили средства противовоздушной обороны в Подмосковье. Из-за атаки в обеих областях никто не пострадал.
Напомним, ранее о беспилотниках сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, один БПЛА сбили в районе поселка Часцы.
Еще один дрон потерпел крушение в Красногорском районе.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.