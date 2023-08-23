Путин обсудил с Балицким ситуацию в Запорожской области

Глава государства подчеркнул, что ситуация в регионе стабилизируется в экономике и в социальной сфере.

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Президент России Владимир Путин оценил работу команды врио главы Запорожской области Евгения Балицкого. Глава государства подчеркнул, что ситуация в регионе стабилизируется в экономике и в социальной сфере. Работает сухопутная дорога в Крым, и люди активно ей пользуются, чтобы попасть на полуостров, отметил врио губернатора.

«Я вижу, вся команда ваша мобилизована в хорошем смысле этого слова. Надеюсь, люди это почувствуют, несмотря на все сложности, в которых и людям приходится жить, и вам приходится работать», - сказал Путин.

Президент задал район о газификации области. По словам Балицкого, на данный момент не газифицированы 4 района из 13. Но после ввода новой трубы в течение года газификация региона достигнет 100%.

Врио губернатора показал Путину документ о стратегическом развитии Запорожья и отметил, что область может стать форпостом России, в том числе и в геополитическом смысле.

Президент сказал также, что в регионе еще многое предстоит сделать, и все это будет сделано обязательно.