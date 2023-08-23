Балицкий показал Путину документ о стратегическом развитии Запорожья

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Временно исполняющий обязанности главы Запорожья Евгений Балицкий показал президенту РФ Владимиру Путину документ о стратегическом развитии региона. В нем отмечается, что область может стать форпостом России, в том числе и в геополитическом смысле.

«Потенциал очень большой», - отметил глава государства, ознакамливаясь с представленным документом.

Напомним, референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября прошлого года. В ДНР за вхождение в РФ высказались 99,23% жителей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

После этого 30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав России новых территорий.