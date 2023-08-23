МИД Канады опубликовал список российских банков и структур, попавших под санкции

Ограничительные меры были введены канадским правительством против 4 физических и 29 юридических лиц.

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Министерство иностранных дел Канады опубликовало список физических и юридических лиц, которые попали под санкции североамериканского государства.

О том, что Оттава ввела новые рестрикции в отношении физлиц и компаний, деятельность которых связана с военной, промышленной, финансовой и ядерной сферами РФ, стало известно сегодня вечером. Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что принятые меры призваны убедить Россию «как можно скорее» покинуть всю территорию Украины.

Так, ограничительные меры коснулись международное подразделение Росатома АО «Русатом Оверсиз», Атомфлот, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», металлургическую и горнодобывающую компанию «Северсталь», «Интеррос Инвест» и холдинговую компанию «Интеррос», Всероссийский банк развития регионов, а также Улан-удэнский авиационный завод, Невское проектно-конструкторское бюро и Московский машиностроительный завод «Авангард».

Что касается физлиц, то в «черный список» попали ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, гендиректор АО «Концерн «Калашников» Владимир Лепин, а также глава АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» Николай Колесов. Кроме того, санкции наложили на Сергея Мучкаева.