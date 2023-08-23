В стране и мире Росавиация приступила к расследованию падения самолета в Тверской области Елизавета Кондрикова Комиссии Росавиации предстоит осуществить поиск бортовых средств контроля для анализа «черных ящиков» самолета. © Фото: kashirakashira, ВКонтакте Читайте нас на: Специально созданная комиссия приступила к расследованию обстоятельств и причин падения самолета Embraer - 135 в Тверской области, рассказали в Росавиации. «Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия», - сказали в агентстве. Специально созданная комиссия начала сбор материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии самолета, метеорологической обстановке во время полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования. По сообщению Росавиации, комиссии также предстоит поиск бортовых средств объективного контроля для их расшифровки и анализа записей «чёрных ящиков». В ведомстве добавили, что самолет принадлежал ООО «МНТ-Аэро», специализирующемуся на бизнес-перевозках. Напомним, сегодня вечером стало известно о падении частного самолета Embraer Legacy в Тверской области. На борту воздушного судна находились 10 человек, из низ 3 члена экипажа. Самолет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. по предварительной информации, все находившиеся на бору погибли. Экспертное мнение и аналитика