В Курске возложили венки и цветы в честь 80-летия Победы в Курской битве

Ровно 80 лет назад Красная Армия одержала победу над нацистами в Курской битве.

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК «Звезда»

Жители Курска отмечают 80-летие Победы в Курской битве. Торжественные мероприятия начались с возложения цветов на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» рядом с Никитским кладбище.

К мемориалу пришли сотни человек, люди разных профессий и возрастов, ветераны, активисты, представители администрации. На церемонии присутствовали делегации из разных регионов России и других государств.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России открыло новый мультимедийный раздел к 80-летию Курской битвы. Эта битва является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.