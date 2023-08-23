В стране и мире «Чандраян-3» передала первое фото с поверхности Луны после успешной посадки Елизавета Кондрикова Индия стала четвертой страной, доставившей аппарат на поверхность естественного спутника Земли. © Фото: isro, X(Twitter) Читайте нас на: Индийская автоматическая лунная станция «Чандраян-3» передала первый фотоснимок поверхности Луны. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в своем аккаунте в X (бывш. Twitter). «Изображение, полученное камерой после посадки. На нем показана часть места прилунения "Чандраяна-3"», - сказали в ISRO. В агентстве добавили, что аппарат выбрал относительно плоский участок лунной поверхности. Напомним, сегодня днем стало известно об успешной посадке на Луну индийского спускаемого аппарата миссии «Чандраян-3». Индия стала первой в мире страной, модуль которой сел на Южном полюсе естественного спутника Земли, и четвертой, доставившей на Луну космический аппарат. Экспертное мнение и аналитика