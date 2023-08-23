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В Госсовете Крыма заявили о возможностях для врага из-за фото военных эшелонов

Анна Назайкина
17:50 23.08.2023
Было подчеркнуто, что эксперту достаточно одного взгляда, чтобы определить, какая техника едет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов предупредил об опасности фотографирования военных эшелонов и размещения таких кадров в Сети.

В эфире программы «Между тем» на «Звезде» он рассказал, каким образом этими фото и видео могут воспользоваться на Украине.

По слова Константинова, такие кадры предоставляют колоссальные возможности для противника.

«Врагу не нужно формировать никакой дополнительной сети, ему можно все взять из открытых источников, просто включить аналитику, которой у их полно, и они быстро все сложат, все пазлы, и все станет понятно», - сказал он.

Специалисту достаточно одного взгляда, чтобы определить, какая техника едет и даже куда ее направляют, считает председатель крымского Госсовета.

Он призвал россиян не делать и не публиковать подобные фото- и видеоматериалы, а также выступил за ужесточение ответственности за такие действия.

Ранее Константинов назвал «шагом отчаяния» заявления о передаче киевскому режиму F-16.

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