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В Госсовете Крыма назвали «шагом отчаяния» заявления о передаче Киеву F-16

Андрей Аркадьев
16:29 23.08.2023
По словам чиновника, коллективный Запад уже понял, что Россию сломить не получится.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Staff Sgt. Taylor Solberg, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Заявления о будущей передаче Киеву истребителей F-16 звучат как шаг отчаяния, Украине приходится вытягивать военную помощь из от западных стран, поскольку она уже не поступает. Об этом в эфире программы «Между тем» на «Звезде» заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Убежден, что это шаг отчаяния. Нужно вытаскивать эту помощь из них, потому что она сама уже не идет. Помощь эта сложная по очень многим параметрам. Летать на этих самолетах кому? Искать будут и летчиков за границей, по найму», - сказал он.

По его словам, теперь Запад будет думать, как заключить наиболее выгодный для себя мир. Ведь осознание того, что Россию сломить невозможно, у них уже сформировалось.

Ранее Дания пообещала поставить Украине 19 своих истребителей, однако процесс передачи самолетов будет постепенным. Это связано с такими факторами, как разрешение на поставку со стороны США, обучение украинских пилотов и сроки получения Данией новых американских истребителей F-35. При этом в датском Минобороны поставили условия передачи F-16 - их можно применять только на территории Украины.

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