В МИД РФ пообещали ответить на новые атаки Киева по объектам в Москве

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы и Вооруженные силы РФ не оставят без ответа недавние атаки ВСУ на объекты в Москве. Об этом стало известно из комментария на сайте дипломатического ведомства.

«Не оставят их без ответа и наши Вооруженные силы, выполняющие сверхважные задачи по денацификации и демилитаризации Украины», - говорится в заявлении министерства.

Захарова вновь напомнила, что Россия решительно осуждает террористические акты киевского режима и также не оставит без внимания роль в этих преступлениях спецслужб западных стран.

Напомним, киевский режим пытался вновь атаковать Москву в ночь с 22 на 23 августа. Украинские боевики совершили атаку тремя беспилотниками самолетного типа над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья. Третий беспилотник столкнулся со строящимся зданием Москва-Сити.