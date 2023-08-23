В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Туры в Турцию продают со скидкой в 40-60%

Елизавета Кондрикова
17:07 23.08.2023
Снижение цен на туры в Турцию будет кратковременным.
Туры в Турцию продают со скидкой в 40-60%
© Фото: Oliver Berg, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

Туры в Турцию на ближайшие даты продают со скидками в 40-60% от изначальной цены. Одному можно улететь на отдых на юг за 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Недельный тур в отель 3* с вылетом в конце августа на "все включено" обойдется в 60 тыс. р. на двоих при покупке сейчас. Скидки есть в 40-60% от изначальной цены», - говорится в сообщении ассоциации.

По данным Ассоциации туроператоров, подобные скидки связаны с традиционным падением спроса перед началом учебного года. Это касается всех туристических направлений, которые выбирают туристы с детьми. Наиболее заметны скидки в Турцию, так как это самое массовое направление.

При этом эксперты говорят, что подобный ценопад продлится «считанные дни», снижение цены будет кратковременным.

Напомним, ранее предупреждали об участившихся случаях продажи туров мошенниками. Они просят перевести деньги напрямую на карту агенту, а не через турфирму, и потом исчезают. Во избежание подобных случаев в России действует реестр туроператоров, который формирует Минэкономразвития.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:54 В стране и мире
В российских школах и колледжах пройдут учения по противодействию терроризму
16:41 В стране и мире
Минфин и ЦБ РФ смягчили условия выплаты дивидендов иностранцам
16:18 В стране и мире
Под Курдюмовкой ликвидировали замглавы «Правого сектора»* Ильницкого
15:47 В стране и мире
Зеленский попросил у Финляндии истребители F-18
15:42 В стране и мире
Видео
Индийский аппарат «Чандраян-3» успешно совершил посадку на Луну
Популярное
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
В Красногорске мужчина ударил девушку на утренней пробежке за шорты
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Эксперт Эйсмонт рассказал, почему «Луна-25» не показала следы американцев на Луне
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.