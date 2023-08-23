Туры в Турцию продают со скидкой в 40-60%

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Туры в Турцию на ближайшие даты продают со скидками в 40-60% от изначальной цены. Одному можно улететь на отдых на юг за 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Недельный тур в отель 3* с вылетом в конце августа на "все включено" обойдется в 60 тыс. р. на двоих при покупке сейчас. Скидки есть в 40-60% от изначальной цены», - говорится в сообщении ассоциации.

По данным Ассоциации туроператоров, подобные скидки связаны с традиционным падением спроса перед началом учебного года. Это касается всех туристических направлений, которые выбирают туристы с детьми. Наиболее заметны скидки в Турцию, так как это самое массовое направление.

При этом эксперты говорят, что подобный ценопад продлится «считанные дни», снижение цены будет кратковременным.

Напомним, ранее предупреждали об участившихся случаях продажи туров мошенниками. Они просят перевести деньги напрямую на карту агенту, а не через турфирму, и потом исчезают. Во избежание подобных случаев в России действует реестр туроператоров, который формирует Минэкономразвития.