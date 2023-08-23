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WSJ: военная техника Запада на Украине стала легкой мишенью для российских войск

Тимур Шерзад
18:15 23.08.2023
Противник внезапно для себя обнаружил, что поставленная западная техника как магнит притягивает к себе огонь российской артиллерии, вертолетов и противотанковых ракет.
WSJ: военная техника Запада на Украине стала легкой мишенью для российских войск
© Фото: Минобороны России
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The Wall Street Journal пишет, что западная военная техника, отправленная киевскому режиму, стала легкой мишенью для Вооруженных сил России. 

«Войска бросают американскую технику, так как она оказалась легкой мишенью для российской артиллерии», - говорится в статье WSJ. 

Автор статьи утверждает, что, начав попытку контрнаступления в июне 2023 года, украинцы обнаружили, что западные танки и бронетехника при попытке передвижения на передовой тут же попадает под обстрел российской артиллерии, а также в перекрестья вертолетов и противотанковых ракет. И этому огневому воздействию просто нет конца.

Ранее Минобороны России показало уничтожение украинских танков на Запорожском направлении.

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