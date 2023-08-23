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Балицкий рассказал, что осенью будет много интересного в зоне спецоперации

Елизавета Кондрикова
17:41 23.08.2023
Россия еще ничего не начинала в рамках спецоперации на Украине, напомнил слова Путина врио главы Запорожья.
Балицкий рассказал, что осенью будет много интересного в зоне спецоперации
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин подтвердил свои слова о том, что Россия «еще ничего  не начинала» в зоне спецоперации, и осенью стоит ожидать большего. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Что могу сказать после разговора с президентом — внушило мне очень высокое доверие. Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: "Мы еще ничего не начинали"», - заявил Балицкий.

Он также добавил, что «осенью будет очень много интересного» в зоне проведения специальной военной операции.

Напомним, в ночь с 22 на 23 августа Путин провел встречу с врио Запорожья, в рамках которой оценил работу команды Балицкого. Президент подчеркнул, что ситуация в регионе стабилизируется и в экономике, и в социальной сфере.  

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