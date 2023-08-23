Охрана ЮАР скрутила помощника Си Цзиньпина перед саммитом БРИКС

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сотрудники службы безопасности ЮАР скрутили помощника председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина перед началом саммита БРИКС, который проходит в эти дни в Йоханнесбурге.

На кадрах видно, как китайский чиновник отстал от генсека ЦК КПК и решил догнать его. Однако охрана расценила бегущего как угрозу. Секьюрити закрыл руками проход для подбежавших помощников китайского лидера, оттеснив их и закрыв дверь.

Сам же Си Цзиньпин, судя по видео, не понял, что произошло. Политик обернулся, когда двери за ним уже закрыли.

Ранее председатель КНР заявил, что Пекин искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС. Си Цзиньпин обрадовался, что более 20 государств хотят стать новыми членами объединения.