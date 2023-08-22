Си Цзиньпин: Китай приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС

Глава КНР рад, что более 20 стран хотят стать новыми членами БРИКС.

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Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС. Об этом рассказал председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам Делового форума БРИКС. Текст обращения во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао.

«Я рад видеть, что более 20 стран уже действительно стучатся в двери БРИКС. Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС», - заявил Си Цзиньпин.

Глава КНР также отметил, что участники Делового форума БРИКС собрались вместе не для участия в блоковой конфронтации, а «для создания масштабной структуры мирного развития».

Саммит БРИКС проходит 22-24 августа в столице ЮАР Йоханнесбурге. Президент России Владимир Путин участвует во встрече в формате видеоконференции, российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.