В Ингушетии туристка упала с 30-метрого водопада после селфи
Местный житель вызвал спасателей, однако женщина уже скончалась на месте.
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В Ингушетии туристка разбилась насмерть, когда делала селфи на краю Ляжгинского водопада. Об этом говорится в сообщении республиканского МЧС, передает RT.
Как уточняется, трагедия произошла сегодня днем. Туристка из Пятигорска 1961 года рождения в момент случившегося была в походе.
Увидев удачный вид, открывающийся с 30-метровой высоты, она решила сделать фотографию. Женщина потеряла равновесие, не смогла удержаться и упала.
Впоследствии местный житель обратился к спасателям, однако женщина уже скончалась на месте. Сейчас у водопада работают следователи.
Ранее в Дагестане туристка упала с обрыва во время общего селфи, в результате женщина получила множество переломов.