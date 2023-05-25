Туристка упала с обрыва в Дагестане во время общего селфи

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Туристка из Екатеринбурга сорвалась с обрыва и упала во время общего селфи в дагестанском селе Гамсутль. Она получила множественные переломы, в том числе позвоночника и основания черепа.

Женщина находилась в составе туристической группы, как сообщает 360. Всего туристов было 18. Она упала с обрыва высотой в 10 метров, когда группа делала общее селфи. Как уточняется, медики добрались до нее с трудом.

Ранее сообщалось о шести белорусских туристах, пропавших при покорении Эльбруса. Их нашли чудом, поскольку путешественники даже не зарегистрировали свой маршрут в МЧС. По словам опытного гида Игоря Бессона, альпинисты переоценили свои силы.