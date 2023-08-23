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В российских школах и колледжах пройдут учения по противодействию терроризму

Максим Крюков
16:54 23.08.2023
Всероссийские учения по безопасности организованы Минпросвещения, МЧС, МВД, Росгвардией и региональными властями.
В российских школах и колледжах пройдут учения по противодействию терроризму
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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С 29 по 30 августа в российских школах, колледжах и техникумах пройдут учения по отработке действий сотрудников организаций и охраны при террористической угрозе. Мероприятия организованы Минпросвещения, МЧС, МВД, Росгвардией и региональными властями.

«Один из ключевых вопросов для всех образовательных организаций - обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса», - заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Глава ведомства также отметил, что педагоги и руководство учебных заведений «должны четко знать, что им делать» в критической ситуации.

В сообщении Министерства просвещения, которое приводит телеканал «360», говорится, что в ходе тренировки в учебных заведениях проверят работоспособность систем оповещения, а также отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. Отмечается, что подобные занятия улучшат психологическую готовность педагогических коллективов к применению различных алгоритмов действий.

Ранее стало известно, что в российских школах старшеклассники начнут изучать управление дронами. Курс предполагает обучение школьников противодействию БПЛА противника, а также проведению разведки и практические действия по управлению беспилотниками.

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