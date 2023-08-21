Тему беспилотников включили в программу начальной военной подготовки в школах

Курс предполагает обучение школьников противодействию БПЛА противника, а также проведению разведки и практические действия по управлению БПЛА.

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В российских школах старшеклассники будут изучать управление дронами. Учиться применять беспилотники школьники будут на занятиях по начальной военной подготовке, сообщает РИА Новости со ссылкой на рабочую программу курса.

В рамках курса ученики 10-11 классов узнают, как противодействовать БПЛА противника, а также вести разведку местности с помощью летательных аппаратов.

В январе в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что у российских школьников может появиться модуль по начальной военной подготовке (НВП) после того, как он получит одобрение со стороны родителей.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о том, что с 2023 года в рамках школьного курса с детьми будут проводиться занятия по начальной военной подготовке.