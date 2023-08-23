Фомин встретился с командующим сухопутными войсками Ирана Киумарсом Хейдари

© Фото: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Александр Фомин провел двустороннюю встречу с командующими сухопутными войсками армии Ирана Киумарсом Хейдари. Об этом сообщает МО РФ.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Также Фомин и Хейдари обменялись мнениями по вопросам двусторонней безопасности.

Кроме этого, был подтвержден настрой на углубление диалога, и повышение уровня развития контактов России и Ирана в сфере обороны.

Сторонами был подтвержден настрой на дальнейшее углубление диалога и повышение уровня контактов в оборонной сфере.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран договорились о наращивании военного сотрудничества.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.