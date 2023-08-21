Россия и Иран договорились о наращивании военного сотрудничества

Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в Главном командовании Сухопутных войск между главкомом СВ ВС РФ Олегом Салюковым и его коллегой из Ирана Киюмарсом Хейдари.

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Делегация ВС Ирана прибыла в Москву для обсуждения вопросов военного сотрудничества. Как сообщает Министерство обороны РФ, встреча прошла в Главном командовании Сухопутных войск, цель переговоров - повышение боеготовности двух государств.

Иранскую делегацию, которая прибыла в российскую столицу, возглавил командующий Сухопутными войсками страны Киюмарс Хейдари. Состоялась торжественная церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, в ней принял участие главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков.

В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками.

Запланировано посещение делегацией военно-учебных заведений и предприятий ОПК. Ранее иранские гости побывали на форуме «Армия-2023», где им показали современные образцы вооружения и техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.