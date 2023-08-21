Россия и Иран договорились о наращивании военного сотрудничества
Делегация ВС Ирана прибыла в Москву для обсуждения вопросов военного сотрудничества. Как сообщает Министерство обороны РФ, встреча прошла в Главном командовании Сухопутных войск, цель переговоров - повышение боеготовности двух государств.
Иранскую делегацию, которая прибыла в российскую столицу, возглавил командующий Сухопутными войсками страны Киюмарс Хейдари. Состоялась торжественная церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, в ней принял участие главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков.
В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками.
Запланировано посещение делегацией военно-учебных заведений и предприятий ОПК. Ранее иранские гости побывали на форуме «Армия-2023», где им показали современные образцы вооружения и техники.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.