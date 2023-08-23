В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Челентано рассказал о своем отказе исполнить хит Тото Кутуньо

Елизавета Кондрикова
16:10 23.08.2023
Тото Кутуньо писал хит «L’Italiano», думая о Челентано.
Челентано рассказал о своем отказе исполнить хит Тото Кутуньо
© Фото: imago stock&people, Global Look Press
Читайте нас на:

Итальянский певец Адриано Челентано написал трогательное  прощальное письмо в связи со смертью своего друга итальянского певца Тото Кутуньо. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

«Я не спал всю ночь, сказал ты мне, думая об успехе, который нас ждет, тебя как исполнителя, а меня как автора», - написал Челентано, говоря о песне «L’Italiano».

В своем письме Адриано Челентано вспоминает о том, как отказался от исполнения хита «L’Italiano». Он приводит диалог с Кутуньо о тогда еще новой песне, которая вскоре стала мировым хитом. Кутуньо отмечал, что писал эту композицию, думая именно о Челентано. Адриано вспоминает, что его смутила фраза «Я настоящий итальянец», которая была слишком для него громкой.

Свое письмо Челентано закончил словами о том, что Кутуньо «был и остается незабываемым».

Напомним, Тото Кутуньо скончался вчера 22 августа на 81-м году жизни в миланской больнице после продолжительной болезни. По словам менеджера Кутуньо, в последние месяцы певцу стало хуже.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:47 В стране и мире
Зеленский попросил у Финляндии истребители F-18
15:42 В стране и мире
Видео
Индийский аппарат «Чандраян-3» успешно совершил посадку на Луну
15:07 В стране и мире
После инцидента с девушкой и мигрантом в Нахабино возбуждено уголовное дело
14:26 В стране и мире
Видео
Си Цзиньпин: мир преследует менталитет холодной войны
14:51 В стране и мире
Губернатор Калужской области сообщил об уничтожении двух беспилотников
Популярное
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
В Красногорске мужчина ударил девушку на утренней пробежке за шорты
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Эксперт Эйсмонт рассказал, почему «Луна-25» не показала следы американцев на Луне
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.