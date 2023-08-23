Челентано рассказал о своем отказе исполнить хит Тото Кутуньо

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Итальянский певец Адриано Челентано написал трогательное прощальное письмо в связи со смертью своего друга итальянского певца Тото Кутуньо. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

«Я не спал всю ночь, сказал ты мне, думая об успехе, который нас ждет, тебя как исполнителя, а меня как автора», - написал Челентано, говоря о песне «L’Italiano».

В своем письме Адриано Челентано вспоминает о том, как отказался от исполнения хита «L’Italiano». Он приводит диалог с Кутуньо о тогда еще новой песне, которая вскоре стала мировым хитом. Кутуньо отмечал, что писал эту композицию, думая именно о Челентано. Адриано вспоминает, что его смутила фраза «Я настоящий итальянец», которая была слишком для него громкой.

Свое письмо Челентано закончил словами о том, что Кутуньо «был и остается незабываемым».

Напомним, Тото Кутуньо скончался вчера 22 августа на 81-м году жизни в миланской больнице после продолжительной болезни. По словам менеджера Кутуньо, в последние месяцы певцу стало хуже.