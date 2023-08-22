Ушел из жизни итальянский певец Тото Кутуньо

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Умер итальянский певец Тото Кутуньо в возрасте 80 лет. Об этом передает итальянское информационное агентство ANSA со ссылкой на менеджера певца.

Сообщается, что итальянский исполнитель умер примерно в 16:00 в клинике Сан-Рафаэль в Милане, Италия, куда он был ранее госпитализирован. Менеджер певца рассказал ANSA, что «после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже».

Тото Кутуньо прославился своей песней «L’Italiano», он пел с такими звездами, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида. В 1990 году он стал победителем песенного конкурса «Евровидение», который проходил в Загребе.