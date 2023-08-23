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Момент мощного взрыва в Донецке попал на видео

Ян Брацкий
11:19 23.08.2023
Один из украинских снарядов попал в жилой дом на улице Розы Люксембург.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Момент мощного взрыва в Донецке попал на видео. Центр города находится под массированным обстрелом украинских националистов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Украинские нелюди бьют по мирным кварталам в Ворошиловском и Киевском районах», - написал Куземзин.

По предварительным данным, один из снарядов попал в жилой дом. Окрестности усыпаны осколками, пострадали несколько автомобилей, добавил мэр Донецка. Алексей Кулемзин призвал горожан не покидать укрытий, соблюдать осторожность и не подбирать незнакомые предметы.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о трех погибших в результате атаки украинского дрона в селе Лавы. Беспилотник сбросил две гранаты на территорию санатория. В этот момент погибшие находились на улице.

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