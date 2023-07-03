Президентская библиотека впервые опубликовала черновик речи Сталина от 3 июля 1941 года

Специалисты отметили, что глава СССР писал идущие из глубины души слова, желая показать, что руководство страны и простые люди едины.

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Третьего июля 1941 года Иосиф Сталин обратился к советскому народу с речью относительно начавшейся 22 июня войны. Черновик этой речи был опубликован Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина. Речь написана простым карандашом, ее под диктовку фиксировал помощник Сталина Александр Поскребышев, а также писал сам глава СССР.

Обращение к гражданам Советского Союза обозначено несколькими словами: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!». Специалисты связывают это с желанием Сталина произнести идущие «изнутри и ставшие потом знаменитыми задушевные слова, показавшие, что руководство страны и простые люди едины». Отмечено, что эти слова помогли обществу вдохновиться на борьбу с агрессором и встать на защиту родины.

«Эта связь между верхами и низами, между руководством страны и армией, между правительством и народом должна быть самой тесной, должно быть самое настоящее объединение всех в целое», - рассказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Он добавил, что «товарищи» было бы привычнее, но в данной ситуации, в критической, угрожавшей существованию государства обстановке, сложившейся к 3 июля 1941 года, Сталин решил обратиться к согражданам именно с такими задушевными словами.

В своем обращении глава СССР наметил задачи в отношении перевода экономики страны на военные рельсы, обеспечения фронта всем необходимым, борьбы с дезертирами, шпионами, паникерами, отметил важность создания партизанских отрядов и дивизий народного ополчения. Также Иосиф Сталин указал на важность борьбы против фашизма.

Ранее Минобороны РФ рассекретило документ, относящийся к нападению нацистской Германии на СССР летом 1941 года. В канун нападения, 21 июня, маршал Советского Союза Семен Тимошенко дал командующим приграничных округов указания, среди которых было приведение войск в полную боевую готовность, требование замаскировать их позиции, скрытно занять огневые точки в приграничных районах, а также организовать светомаскировку городов и военных объектов и перебазировать авиацию на полевые аэродромы.