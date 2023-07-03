Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Президентская библиотека впервые опубликовала черновик речи Сталина от 3 июля 1941 года

Марина Крижановская
04:05 03.07.2023
Специалисты отметили, что глава СССР писал идущие из глубины души слова, желая показать, что руководство страны и простые люди едины.
Президентская библиотека впервые опубликовала черновик речи Сталина от 3 июля 1941 года
© Фото: Scherl, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Третьего июля 1941 года Иосиф Сталин обратился к советскому народу с речью относительно начавшейся 22 июня войны. Черновик этой речи был опубликован Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина. Речь написана простым карандашом, ее под диктовку фиксировал помощник Сталина Александр Поскребышев, а также писал сам глава СССР.

Обращение к гражданам Советского Союза обозначено несколькими словами: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!». Специалисты связывают это с желанием Сталина произнести идущие «изнутри и ставшие потом знаменитыми задушевные слова, показавшие, что руководство страны и простые люди едины». Отмечено, что эти слова помогли обществу вдохновиться на борьбу с агрессором и встать на защиту родины.

«Эта связь между верхами и низами, между руководством страны и армией, между правительством и народом должна быть самой тесной, должно быть самое настоящее объединение всех в целое», - рассказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Он добавил, что «товарищи» было бы привычнее, но в данной ситуации, в критической, угрожавшей существованию государства обстановке, сложившейся к 3 июля 1941 года, Сталин решил обратиться к согражданам именно с такими задушевными словами.

В своем обращении глава СССР наметил задачи в отношении перевода экономики страны на военные рельсы, обеспечения фронта всем необходимым, борьбы с дезертирами, шпионами, паникерами, отметил важность создания партизанских отрядов и дивизий народного ополчения. Также Иосиф Сталин указал на важность борьбы против фашизма.

Ранее Минобороны РФ рассекретило документ, относящийся к нападению нацистской Германии на СССР летом 1941 года. В канун нападения, 21 июня, маршал Советского Союза Семен Тимошенко дал командующим приграничных округов указания, среди которых было приведение войск в полную боевую готовность, требование замаскировать их позиции, скрытно занять огневые точки в приграничных районах, а также организовать светомаскировку городов и военных объектов и перебазировать авиацию на полевые аэродромы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:34 В стране и мире
Видео
Израиль начал масштабную контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана
01:16 В стране и мире
В ЦБ РФ рассказали о планах вывести карту «Мир» в 5-6 новых стран в 2023 году
00:15 В стране и мире
Макрон потребовал сделать все необходимое для остановки беспорядков во Франции
20:07 В стране и мире
В Оренбургской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки
17:58 В стране и мире
Бабушка застреленного во Франции подростка призвала погромщиков остановиться
Популярное
Кадыров в прямом эфире опроверг информацию о своей болезни и исчезновении Делимханова
Видео
Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку
Видео
«Мама, сфоткай меня, умоляю!»: Путин пообщался с жителями Дербента
Видео
Бросок 69-летнего Эрдогана во время игры в баскетбол попал на видео
Видео
Костомаров показал, как в протезах делает махи ногами и поднимается по лестнице
Видео
«Не съели тебя волки?»: видео встречи пропавшего в тайге мальчика с отцом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.