Южная Корея впервые за шесть лет включит сирены воздушной тревоги

В ходе учений дорожное движение будет ограничиваться на 15 минут в 216 местах по всей стране. Для укрытия жителей подготовлено 17 тысяч убежищ.

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Южная Корея впервые за шесть лет проведет национальные учения для граждан по отработке действий в случае военной угрозы, сообщает Bloomberg. Они начнутся с включения сирены воздушной тревоги и продлятся 20 минут.

Учения начнутся 23 августа в 14:00 по местному времени (08:00 по московскому). По звуку сирены водители в определенных районах должны будут остановить машины, а пешеходам придется укрыться в ближайшем убежище. Это первые учения такого рода с августа 2017 года.

Дорожное движение будет ограничиваться на 15 минут в 216 местах по всей стране. В то же время передвигаться по дорогам будут машины экстренных служб. Для укрытия жителей подготовлено 17 тысяч убежищ. Это специальные помещения, а также подвалы зданий, подземные торговые центры и станции метро.

Тренировки на случай воздушного налета будут проведены по всей стране в рамках четырехдневных мероприятий по гражданской обороне Ulchi. Одновременно проходят военные комбинированные учения Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield 2023. Северокорейское руководство осудило эти маневры, назвав их «репетицией войны».

Как отмечается, проведение учений для гражданских лиц связано с «растущей необходимостью подготовить население страны к возникновению чрезвычайных ситуаций».

Ранее сообщаось, что президент США Джо Байден готов обсудить с лидером КНДР Ким Чен Ыном денуклеаризацию Корейского полуострова. В то же время Вашингтон угрожает Пхеньяну сменой политического режима в случае нанесения ядерного удара по Штатам или их союзникам.