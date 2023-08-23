В стране и мире ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области Анна Назайкина В результате произошедшего пострадавших нет. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Украинские военные обстреляли сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Под обстрел боевиков попали села в Грайворонском округе, в результате произошедшего никто не пострадал. Снаряды ВСУ повредили осколками девять жилых домов в Козинке, также пострадала легковушка. «В результате прилета семи снарядов ствольной артиллерии в Козинке имеются осколочные повреждения девять частных жилых домовладений и одного легкового автомобиля», - приводит RT слова Гладкова. Губернатор уточнил, что в настоящий момент на месте работают соответствующие службы, идет обход дворов. Экспертное мнение и аналитика