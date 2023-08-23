ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области
В результате произошедшего пострадавших нет.
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Украинские военные обстреляли сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Под обстрел боевиков попали села в Грайворонском округе, в результате произошедшего никто не пострадал.
Снаряды ВСУ повредили осколками девять жилых домов в Козинке, также пострадала легковушка.
«В результате прилета семи снарядов ствольной артиллерии в Козинке имеются осколочные повреждения девять частных жилых домовладений и одного легкового автомобиля», - приводит RT слова Гладкова.
Губернатор уточнил, что в настоящий момент на месте работают соответствующие службы, идет обход дворов.