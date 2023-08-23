Швейцария отказала ВСУ в подготовке пилотов для F-16 из-за нейтралитета

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Швейцария не располагает истребителями F-16 для передачи их Киеву, сообщили в Минобороны страны. Даже если бы такие самолеты были в наличии, военные не стали бы обучать украинских пилотов из-за политики нейтралитета, добавили в пресс-службе ведомства.

«Этот вопрос не возникает, поскольку Швейцария не владеет F-16. И если бы Швейцария располагала самолетами такого типа, она не смогла бы по соображениям нейтралитета обучать украинских пилотов», - цитирует РИА Новости сообщение Минобороны страны.

Ранее США одобрили передачу Украине F-16 третьими странами. Предполагается, что частью своих авиапарков поделятся Нидерланды и Дания. Общее количество истребителей, которые рассчитывает получить киевский режим - 61 самолет.

Накануне власти Дании сообщили о начале обучения восьми украинских пилотов управлению истребителями F-16. Курсы проходят на авиабазе в Скрыдступе. Вместе с пилотами туда прибыли еще 65 военных для обучения обслуживанию самолетов.