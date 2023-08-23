Вопросы истории В Калужской области захоронили останки ста двадцати двух советских солдат Андрей Аркадьев Останки погибших красноармейцев перезахоронили с воинскими и духовными почестями. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Калужской области почтили память красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Близ деревни Цветовки на воинском мемориале «Подрыв» земле предали останки 122 воинов, которые были найдены силами поисковиков. С 1942 до весны 1943 года армии Западного фронта вели беспрерывные кровопролитные сражения с войсками немецкой группы армий «Центр» за стратегически важную магистраль. В церемонии приняли участие представители Минобороны России, чиновники, общественники, военнослужащие. Поисковые работы на местах сражений проводились в рамках военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». Поисковики нашли останки 106 красноармейцев и три солдатских медальона. Жители Курска отмечают 80-летие Победы в Курской битве. Торжественные мероприятия начались с возложения цветов на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Экспертное мнение и аналитика