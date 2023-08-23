Си Цзиньпин: мир преследует менталитет холодной войны

По мнению председателя КНР, члены БРИКС должны расширять политическое сотрудничество в области безопасности, поддерживать мир и спокойствие.

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Менталитет холодной войны все еще преследует мир. С таким заявлением во вступительной речи на саммите БРИКС выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он призвал коллег по объединению укреплять стабильность и безопасность.

«Геополитическая обстановка становится напряженной. Страны БРИКС должны следовать по пути мирного развития, должны укреплять партнерство БРИКС <...> Мы должны поддерживать друг друга по вопросам, представляющим ключевые интересы наших стран», - заявил Си Цзиньпин.

Перед председателем КНР выступил президент Владимир Путин. Российский лидер раскрыл истинную природу конфликта на Украине, который породило стремление коллективного Запада сохранить свою гегемонию. Действия Москвы Путин объяснил стремлением прекратить развязанную войну.