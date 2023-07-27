Армия Путин заявил, что ВСУ потеряли 60% техники в ходе боев на Запорожском направлении Тимур Шерзад Президент России отметил, что 40 процентов уничтоженной техники оказалось на счету летчиков ВКС РФ. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что неприятель потерял 60 процентов военной техники в ходе боев на Запорожском направлении. «Противник применил большое количество бронетехники - это 50 единиц, из них 39 единиц, включая 26 танков, 13 бронемашин были уничтожены», - сообщил Путин журналистам на саммите Россия - Африка. Он добавил, что 40 процентов уничтоженной техники врага было поражено авиацией ВКС России. По словам Путина, отражением украинского наступления на Запорожском направлении занимались подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа. Президент России подчеркнул, что солдаты и офицеры ВС РФ проявили лучшие примеры массового героизма. Он отметил, что сегодня прямо в зоне боевых действий отличившимся бойцам будут вручены госнаграды. Экспертное мнение и аналитика